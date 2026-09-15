S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Booking-Aktie statt. Der Schlusskurs der Booking-Anteile betrug an diesem Tag 126.41 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Booking-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.911 Booking-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Booking-Papiers auf 175.35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’387.20 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 38.72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Booking belief sich zuletzt auf 130.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch