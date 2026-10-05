S&P 500-Titel Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Bloom Energy-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Bloom Energy-Papier an diesem Tag bei 18.43 USD. Bei einem Bloom Energy-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 542.594 Bloom Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bloom Energy-Papiers auf 289.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156’890.94 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’468.91 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Bloom Energy eine Marktkapitalisierung von 85.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch