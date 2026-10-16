Block Aktie 30143936 / US8522341036
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Block (ex Square) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Block (ex Square)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11.12 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 89.928 Block (ex Square)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Block (ex Square)-Aktie auf 79.83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’178.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 617.90 Prozent gesteigert.
Block (ex Square) war somit zuletzt am Markt 45.68 Mrd. USD wert. Am 19.11.2015 fand der erste Handelstag der Block (ex Square)-Aktie an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Block (ex Square)-Papiers auf 11.20 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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