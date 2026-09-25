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Rentabler Block (ex Square)-Einstieg? 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Block (ex Square) von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Block (ex Square)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Block
63.37 CHF 1.02%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Block (ex Square)-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73.68 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Block (ex Square)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.572 Block (ex Square)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 76.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’041.53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.15 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Block (ex Square) belief sich zuletzt auf 44.92 Mrd. USD. Am 19.11.2015 wurden Block (ex Square)-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Der Erstkurs des Block (ex Square)-Papiers lag beim Börsengang bei 11.20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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