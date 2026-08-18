S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackstone-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Blackstone-Papier statt. Diesen Tag beendete die Blackstone-Aktie bei 169.22 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Blackstone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5.909 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 830.69 USD, da sich der Wert einer Blackstone-Aktie am 17.08.2026 auf 140.57 USD belief. Mit einer Performance von -16.93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Blackstone eine Börsenbewertung in Höhe von 178.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch