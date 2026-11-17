Heute vor 3 Jahren wurden Trades Blackstone-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104.96 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, befänden sich nun 95.274 Blackstone-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 117.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’148.06 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11.48 Prozent.

Jüngst verzeichnete Blackstone eine Marktkapitalisierung von 148.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch