S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackstone von vor 10 Jahren eingebracht

Am 03.11.2016 wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23.84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.195 Blackstone-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 120.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 503.94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 403.94 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Blackstone belief sich zuletzt auf 147.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch