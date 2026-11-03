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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackstone von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Blackstone-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 03.11.2016 wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23.84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.195 Blackstone-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 120.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 503.94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 403.94 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Blackstone belief sich zuletzt auf 147.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Blackstone
Analysen zu Blackstone
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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