S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Blackstone-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 20.10.2023 wurden Blackstone-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94.42 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, befänden sich nun 10.591 Blackstone-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackstone-Aktie auf 107.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’134.19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.42 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Blackstone zuletzt 132.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch