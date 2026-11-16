S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das BlackRock-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BlackRock-Anteile 1’057.94 USD wert. Bei einem BlackRock-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.945 BlackRock-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 1’222.91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’155.94 USD wert. Damit wäre die Investition 15.59 Prozent mehr wert.

Der BlackRock-Wert an der Börse wurde auf 197.86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch