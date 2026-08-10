S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackRock-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BlackRock-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die BlackRock-Aktie an diesem Tag bei 912.56 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.958 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (1’136.39 USD), wäre das Investment nun 12’452.77 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24.53 Prozent.

Der BlackRock-Wert an der Börse wurde auf 184.52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch