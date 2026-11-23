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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren BlackRock-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die BlackRock-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 727.14 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13.753 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1’101.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’151.42 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51.51 Prozent angewachsen.
BlackRock war somit zuletzt am Markt 177.28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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