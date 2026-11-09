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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in BlackRock-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die BlackRock-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der BlackRock-Aktie betrug an diesem Tag 364.42 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die BlackRock-Aktie investierten, hätten nun 0.274 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1’178.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 323.49 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 223.49 Prozent.
BlackRock war somit zuletzt am Markt 192.00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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