S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 02.11.2021 wurde das BlackRock-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BlackRock-Papier an diesem Tag bei 947.85 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das BlackRock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10.550 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 1’147.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’106.77 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 21.07 Prozent.

Zuletzt verbuchte BlackRock einen Börsenwert von 186.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch