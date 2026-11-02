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|Rentabler BlackRock-Einstieg?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen BlackRock-Investment verdienen können.
Am 02.11.2021 wurde das BlackRock-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BlackRock-Papier an diesem Tag bei 947.85 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das BlackRock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10.550 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 1’147.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’106.77 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 21.07 Prozent.
Zuletzt verbuchte BlackRock einen Börsenwert von 186.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu BlackRock Inc Registered Shs
Analysen zu BlackRock Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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