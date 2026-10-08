Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bio-Techne-Aktie Anlegern gebracht.
Am 08.10.2021 wurde das Bio-Techne-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Bio-Techne-Aktie betrug an diesem Tag 119.91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Bio-Techne-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.834 Bio-Techne-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60.49 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Papiers am 07.10.2026 auf 72.53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39.51 Prozent abgenommen.
Bio-Techne wurde am Markt mit 11.35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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