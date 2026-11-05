S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bio-Techne-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 05.11.2021 wurde das Bio-Techne-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 124.33 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Bio-Techne-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.043 Bio-Techne-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 584.98 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Papiers am 04.11.2026 auf 72.73 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41.50 Prozent eingebüsst.

Bio-Techne wurde am Markt mit 11.39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch