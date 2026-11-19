Vor 1 Jahr wurden Bio-Techne-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bio-Techne-Anteile bei 57.81 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hat, hat nun 1.730 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 125.84 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Anteils am 18.11.2026 auf 72.75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25.84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bio-Techne belief sich zuletzt auf 11.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch