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Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045

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Lohnende Bio-Techne-Investition? 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Bio-Techne eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bio-Techne
63.72 EUR 0.13%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Bio-Techne-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51.22 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19.524 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bio-Techne-Papiers auf 72.52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’415.85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41.59 Prozent angewachsen.

Bio-Techne wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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