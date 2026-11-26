Vor 3 Jahren wurde das Bio-Techne-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 64.01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Bio-Techne-Papier investiert hätte, hätte er nun 15.623 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’134.98 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Anteils am 25.11.2026 auf 72.65 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 13.50 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bio-Techne eine Marktkapitalisierung von 11.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch