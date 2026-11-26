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|Lohnendes Bio-Techne-Investment?
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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bio-Techne gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Bio-Techne-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 64.01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Bio-Techne-Papier investiert hätte, hätte er nun 15.623 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’134.98 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Anteils am 25.11.2026 auf 72.65 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 13.50 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bio-Techne eine Marktkapitalisierung von 11.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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