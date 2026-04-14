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Best Buy Aktie 912551 / US0865161014

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Lukrative Best Buy-Investition? 14.04.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Best Buy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Best Buy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Best Buy-Investment verlieren können.

Best Buy
48.10 CHF 0.90%
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Heute vor 5 Jahren wurde das Best Buy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 120.17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Best Buy-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.832 Best Buy-Anteilen. Die gehaltenen Best Buy-Papiere wären am 13.04.2026 50.64 USD wert, da der Schlussstand 60.85 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 49.36 Prozent.

Best Buy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch