S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren verdient

Berkshire Hathaway-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 144.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69.358 Berkshire Hathaway-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Berkshire Hathaway-Aktie auf 525.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36’459.98 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 36’459.98 USD, was einer positiven Performance von 264.60 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Berkshire Hathaway einen Börsenwert von 1.13 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch