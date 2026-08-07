Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Berkshire Hathaway-Einstiegs gewesen.
Das Berkshire Hathaway-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 362.58 USD. Bei einem Berkshire Hathaway-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.758 Berkshire Hathaway-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 1’446.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 524.61 USD belief. Mit einer Performance von +44.69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Berkshire Hathaway betrug jüngst 1.12 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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