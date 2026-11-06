S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren eingebracht

Am 06.11.2021 wurde das Berkshire Hathaway-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 287.88 USD wert. Bei einem Berkshire Hathaway-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.737 Berkshire Hathaway-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’880.85 USD, da sich der Wert eines Berkshire Hathaway-Papiers am 05.11.2026 auf 572.33 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 98.81 Prozent gleich.

Berkshire Hathaway wurde am Markt mit 1.24 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch