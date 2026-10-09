S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Berkshire Hathaway-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Berkshire Hathaway-Anteile bei 284.14 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.519 Berkshire Hathaway-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’798.59 USD, da sich der Wert eines Berkshire Hathaway-Anteils am 08.10.2026 auf 511.05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 79.86 Prozent vermehrt.

Berkshire Hathaway wurde am Markt mit 1.08 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch