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|Profitabler Berkshire Hathaway-Einstieg?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Berkshire Hathaway-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Berkshire Hathaway-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Berkshire Hathaway-Anteile 156.92 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.637 Berkshire Hathaway-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 589.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 375.88 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 375.88 USD, was einer positiven Performance von 275.88 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Berkshire Hathaway belief sich zuletzt auf 1.26 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Berkshire Hathaway am 13.11.2026
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