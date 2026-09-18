Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’815 -1.0%  SPI 19’546 -0.8%  Dow 51’595 -0.4%  DAX 25’316 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’232 -1.4%  Gold 4’356 0.3%  Bitcoin 66’593 5.7%  Dollar 0.8233 -0.1%  Öl 104.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch
On-Aktie unbeeindruckt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch nur zeitweise fort
Suche...
ETF Sparplan

Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender Berkshire Hathaway-Einstieg? 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Berkshire Hathaway-Investment gewesen.

Berkshire Hathaway
417.77 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Berkshire Hathaway-Papier 145.01 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.896 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 509.20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’511.48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 251.15 Prozent vermehrt.

Am Markt war Berkshire Hathaway jüngst 1.11 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten