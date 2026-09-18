Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Berkshire Hathaway-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Berkshire Hathaway-Papier 145.01 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.896 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 509.20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’511.48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 251.15 Prozent vermehrt.
Am Markt war Berkshire Hathaway jüngst 1.11 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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