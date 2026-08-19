Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Becton, Dickinson von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Becton, Dickinson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Becton, Dickinson-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Becton, Dickinson-Anteile bei 247.88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40.342 Becton, Dickinson-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (180.77 USD), wäre die Investition nun 7’292.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27.07 Prozent verringert.
Alle Becton, Dickinson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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