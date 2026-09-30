Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte eine Becton, Dickinson-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Becton, Dickinson-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 30.09.2025 wurde das Becton, Dickinson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Becton, Dickinson-Aktie an diesem Tag bei 187.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 53.427 Becton, Dickinson-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’722.18 USD, da sich der Wert einer Becton, Dickinson-Aktie am 29.09.2026 auf 181.97 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 9’722.18 USD, was einer negativen Performance von 2.78 Prozent entspricht.
Becton, Dickinson war somit zuletzt am Markt 50.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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