S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Becton, Dickinson von vor 3 Jahren eingebracht

Am 12.08.2023 wurde die Becton, Dickinson-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 282.31 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hat, hat nun 3.542 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 642.59 USD, da sich der Wert einer Becton, Dickinson-Aktie am 11.08.2026 auf 181.41 USD belief. Damit wäre die Investition um 35.74 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Becton, Dickinson eine Börsenbewertung in Höhe von 49.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch