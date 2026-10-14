S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Becton, Dickinson von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Becton, Dickinson-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 242.68 USD. Bei einem Becton, Dickinson-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.121 Becton, Dickinson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 187.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 772.09 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 772.09 USD, was einer negativen Performance von 22.79 Prozent entspricht.

Alle Becton, Dickinson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch