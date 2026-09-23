S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Becton, Dickinson von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Becton, Dickinson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 179.50 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Becton, Dickinson-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.571 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 1’019.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183.00 USD belief. Mit einer Performance von +1.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Becton, Dickinson zuletzt 49.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch