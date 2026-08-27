S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baxter International von vor 3 Jahren angefallen

Am 27.08.2023 wurden Baxter International-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Baxter International-Papier bei 41.53 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baxter International-Aktie investiert, befänden sich nun 240.790 Baxter International-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’380.93 USD, da sich der Wert einer Baxter International-Aktie am 26.08.2026 auf 26.50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36.19 Prozent verringert.

Baxter International war somit zuletzt am Markt 13.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch