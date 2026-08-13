S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baxter International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Baxter International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Baxter International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48.59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.058 Baxter International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 26.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55.46 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44.54 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Baxter International bezifferte sich zuletzt auf 14.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch