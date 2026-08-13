Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Baxter International-Investment
|
13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baxter International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Baxter International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das Baxter International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Baxter International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48.59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.058 Baxter International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 26.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55.46 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44.54 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Baxter International bezifferte sich zuletzt auf 14.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Baxter International Inc.
Analysen zu Baxter International Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.