S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baxter International von vor einem Jahr eingebracht

Am 14.12.2022 wurden Baxter International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Baxter International-Papier bei 52.30 USD. Bei einem Baxter International-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 191.205 Baxter International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.12.2023 auf 37.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’195.03 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 7’195.03 USD, was einer negativen Performance von 28.05 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Baxter International betrug jüngst 18.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch