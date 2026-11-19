Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Baxter International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 35.46 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 282.008 Baxter International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baxter International-Papiere wären am 18.11.2026 7’377.33 USD wert, da der Schlussstand 26.16 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 26.23 Prozent.

Baxter International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch