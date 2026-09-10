S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baxter International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Baxter International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Baxter International-Aktie bei 45.09 USD. Bei einem Baxter International-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22.178 Baxter International-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Baxter International-Aktie auf 24.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 540.92 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45.91 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Baxter International einen Börsenwert von 12.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch