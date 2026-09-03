S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baxter International-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 03.09.2021 wurde die Baxter International-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Baxter International-Aktie an diesem Tag 82.71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Baxter International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.209 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 31.07 USD, da sich der Wert eines Baxter International-Anteils am 02.09.2026 auf 25.70 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 68.93 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Baxter International einen Börsenwert von 13.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch