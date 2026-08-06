S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baxter International-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Baxter International-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 74.83 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Baxter International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133.636 Baxter International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’652.28 USD, da sich der Wert eines Baxter International-Papiers am 05.08.2026 auf 27.33 USD belief. Mit einer Performance von -63.48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Baxter International eine Marktkapitalisierung von 14.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch