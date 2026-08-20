S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baxter International von vor einem Jahr abgeworfen

Das Baxter International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Baxter International-Aktie bei 24.27 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Baxter International-Aktie investierten, hätten nun 41.203 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Baxter International-Aktie auf 26.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’097.65 USD wert. Damit wäre die Investition 9.77 Prozent mehr wert.

Der Baxter International-Wert an der Börse wurde auf 13.40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch