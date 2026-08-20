Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baxter International von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Baxter International-Investment gewesen.
Das Baxter International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Baxter International-Aktie bei 24.27 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Baxter International-Aktie investierten, hätten nun 41.203 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Baxter International-Aktie auf 26.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’097.65 USD wert. Damit wäre die Investition 9.77 Prozent mehr wert.
Der Baxter International-Wert an der Börse wurde auf 13.40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Baxter International Inc.
Analysen zu Baxter International Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.