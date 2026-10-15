Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baxter International-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baxter International-Aktie Investoren gebracht.
Am 15.10.2025 wurde die Baxter International-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Baxter International-Papier an diesem Tag bei 22.75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Baxter International-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.396 Baxter International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 24.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.01 Prozent angewachsen.
Am Markt war Baxter International jüngst 12.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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