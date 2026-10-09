S&P 500-Titel Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of New York Mellon von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Bank of New York Mellon-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 106.82 USD. Bei einem Bank of New York Mellon-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 93.615 Bank of New York Mellon-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’444.11 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Anteils am 08.10.2026 auf 143.61 USD belief. Mit einer Performance von +34.44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bank of New York Mellon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 96.58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch