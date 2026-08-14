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Bank of New York Mellon Aktie 2824731 / US0640581007

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Langfristige Investition 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of New York Mellon von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of New York Mellon-Aktie Investoren gebracht.

Bank of New York Mellon
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Am 14.08.2025 wurde das Bank of New York Mellon-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bank of New York Mellon-Papier an diesem Tag 103.35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.968 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 156.99 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Papiers am 13.08.2026 auf 162.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56.99 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Bank of New York Mellon bezifferte sich zuletzt auf 110.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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