Bank of New York Mellon Aktie 2824731 / US0640581007
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of New York Mellon von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Bank of New York Mellon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 28.08.2021 wurde die Bank of New York Mellon-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bank of New York Mellon-Anteile 56.41 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 177.274 Bank of New York Mellon-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bank of New York Mellon-Papiers auf 162.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’760.86 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 187.61 Prozent.
Der Bank of New York Mellon-Wert an der Börse wurde auf 110.63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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