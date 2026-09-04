S&P 500-Titel Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Bank of New York Mellon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 41.65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.401 Bank of New York Mellon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 394.55 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Anteils am 03.09.2026 auf 164.33 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 294.55 Prozent angezogen.

Der Bank of New York Mellon-Wert an der Börse wurde auf 109.76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch