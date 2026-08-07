S&P 500-Titel Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Bank of New York Mellon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40.50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 246.914 Bank of New York Mellon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 39’214.81 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Anteils am 06.08.2026 auf 158.82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 292.15 Prozent angezogen.

Der Bank of New York Mellon-Wert an der Börse wurde auf 108.09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch