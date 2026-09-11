S&P 500-Titel Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of New York Mellon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bank of New York Mellon-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 105.60 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Bank of New York Mellon-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.470 Bank of New York Mellon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’539.68 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Papiers am 10.09.2026 auf 162.59 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 53.97 Prozent.

Am Markt war Bank of New York Mellon jüngst 110.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch