S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bank of America-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Bank of America-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 53.63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.865 Bank of America-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of America-Aktie auf 50.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.50 Prozent verringert.

Insgesamt war Bank of America zuletzt 346.71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch