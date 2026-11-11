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|Lohnendes Bank of America-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bank of America-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bank of America-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Bank of America-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 53.63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.865 Bank of America-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of America-Aktie auf 50.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.50 Prozent verringert.
Insgesamt war Bank of America zuletzt 346.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu Bank of America Corp.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Bank of America am 11.11.2026
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