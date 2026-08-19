S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bank of America-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48.08 USD. Bei einem Bank of America-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.080 Bank of America-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 64.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33.59 Prozent.

Bank of America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 449.12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch