S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Bank of America-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16.55 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hätte, hätte er nun 604.230 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 49.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30’006.04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 200.06 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bank of America betrug jüngst 342.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch