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|Bank of America-Investition im Blick
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of America von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Bank of America-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Bank of America-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Bank of America-Aktie an diesem Tag bei 47.78 USD. Bei einem Bank of America-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.929 Bank of America-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’060.69 USD, da sich der Wert eines Bank of America-Anteils am 27.10.2026 auf 50.68 USD belief. Damit wäre die Investition um 6.07 Prozent gestiegen.
Bank of America erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 351.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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