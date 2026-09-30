S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of America-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 30.09.2021 wurde die Bank of America-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bank of America-Anteile an diesem Tag 42.45 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.356 Bank of America-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 54.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.47 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Bank of America belief sich jüngst auf 388.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch