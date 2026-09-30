Bank of America Aktie 748628 / US0605051046
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of America-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Bank of America-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 30.09.2021 wurde die Bank of America-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bank of America-Anteile an diesem Tag 42.45 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.356 Bank of America-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 54.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.47 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Bank of America belief sich jüngst auf 388.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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